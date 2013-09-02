Рівень радіації на "Фукусімі" у 18 разів вищий за очікуваний

Рівень радіації у резервуарі, що протікає, на атомній електростанції "Фукусіма" виявився у 18 разів вище, ніж передбачалося раніше, попередила компанія-оператор станції Tepco.

Виміри, зроблені поблизу резервуару у суботу, указують на те, що рівень радіації в ньому достатній для смерті людини протягом чотирьох годин, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як пояснила компанія, коли витік був виявлений минулого тижня, вони використовували устаткування, яке не здатне виміряти весь масштаб забруднення.

Нові дані особливо важливі на тлі того, що з минулого тижня біля резервуару по кілька годин на день працюють люди, намагаючись зупинити витік.

Як повідомляв УНІАН, компанія-оператор аварійної АЕС "Фукусіма-1" наприкінці серпня повідомила про найбільший за весь час після аварії 2011 року витік радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1". За даними компанії, витік з цистерни становив 300 тонн води із вмістом стронцію-90 і інших радіонуклідів близько 80 млн бекерелів на літр (при нормі 30 бекерелів на літр). Частина цієї води могла потрапити в океан.

26 серпня міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда запевнив, що влада країни робить усе для подолання наслідків витоку забрудненої води в океан з атомної електростанції «Фукусіма-1».