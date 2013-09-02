Від браку грошей - стрес і зниження рівня IQ

Люди, що постійно думають про рахунки, кредити і брак грошей, страждають не тільки від стресу, але і від зниження рівня IQ. Учені підрахували: подібні думки давали зменшення показника на 13 пунктів, пише meddaily.ru.

Експерти провели два дослідження. Перше - серед індійських фермерів, друге - серед покупців з Нью-Джерсі. Отже, фермерам платять раз на рік. До урожаю вони беруть кредити і товари під заставу. Після того, як вони продають урожай, на руках фермерів виявляється багато грошей.

Учені оцінили IQ 464 фермерів до і після збору урожаю. Виявилось, рівень IQ підвищувався на 25%, коли у людей не було фінансових труднощів. А ось експеримент з покупцями припускав залучення багатих і бідних людей.

Приблизно 400 добровольцям запропонували розглянути сценарії. У одному їм виставляли величезний рахунок за лагодження машини, в другому - зовсім невеликий. Люди з доходом 20000 доларів мали ті ж показники IQ, що і люди з доходом в 70000 доларів. Але це працювало тільки в тому випадку, якщо рахунок був маленьким.

А ось коли бідні люди думали про великий рахунок, IQ знижувався на 40%. Причина даного взаємозв`язку з тому, що стрес займав всю увагу людини. У результаті йому було важко виконувати обчислення і інші завдання.