Новозеландський турист провів 14 днів «у полоні» у крокодила

Новозеландський турист провів два тижні на крихітному острові біля берегів Австралії через небезпеку нападу шестиметрового крокодила.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами чоловіка, кожного разу, коли він намагався спустити на воду свій човен, з води виринав крокодил, який на нього очікував, і чоловіку доводилося повертатися на острів.

Коли його продовольчі запаси вже закінчувалися, турист спробував привернути увагу людей, які проживають неподалік острова, за допомогою ліхтаря, і врешті-решт його було врятовано.

bbc.co.uk