Новозеландський турист провів 14 днів «у полоні» у крокодила
13:32, 02 вересня 2013Зарубіжні новини
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Покликав людей за допомогою ліхтаря
Новозеландський турист провів два тижні на крихітному острові біля берегів Австралії через небезпеку нападу шестиметрового крокодила.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за словами чоловіка, кожного разу, коли він намагався спустити на воду свій човен, з води виринав крокодил, який на нього очікував, і чоловіку доводилося повертатися на острів.
Коли його продовольчі запаси вже закінчувалися, турист спробував привернути увагу людей, які проживають неподалік острова, за допомогою ліхтаря, і врешті-решт його було врятовано.
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