Виноград запобігає розвитку діабету

Свіжі фрукти допомагають від самих різних хвороб, особливо від хронічних, таких як діабет другого типу і т. д. Однак досі дослідження на цю тему закінчувалися не дуже виразними результатами: незрозуміло було, чи всі фрукти однаково корисні, від яких недуг вони захищають в першу чергу.

Ясність у це питання взялися внести вчені з Гарвардського університету (США) і Національного університету Сінгапуру.

Ци Сунь і його колеги використовували дані кількох тривалих клінічних досліджень, що проводилися з середини 1980-х і до кінця 2000-х. Статистика охоплювала понад 180 тис. людей, серед яких, правда, переважали чоловіки (трохи більше 150 тис.). Кожні чотири роки випробовувані відповідали на питання, що стосуються їх раціону: наприклад, як часто вони їдять ті чи інші фрукти і в якій кількості. Опитувані повинні вибрати відповідь з декількох варіантів, від «менше одного разу на місяць» до «шести і більше разів на тиждень»..

Було вирішено зосередитися на десяти фруктах і ягодах, серед яких були виноград, банан, слива, яблуко, чорниця, грейпфрут і т. д. Крім того, науковців окремо цікавили соки, в першу чергу яблучні, апельсиновий і грейпфрутовий..

Все це порівнювали з медичними відомостями кшталт наявності чи відсутності шкідливих звичок, зростом і вагою, характером фізичної активності та ін. У жінок особливу увагу звертали на гормональний баланс і час настання менопаузи. І все це потім зіставляли зі статистикою за діабету другого типу.

Як пишуть дослідники в журналі British Medical Journal, якщо людина хоча б два–три рази на тиждень їв фрукти - особливо чорницю, яблука або виноград, - то вірогідність появи у нього діабету зменшувалась на 23% порівняно з тими, хто їв їх рідше одного разу на місяць. При цьому автори підкреслюють, що соки, навпаки, збільшували ризик діабету. Якщо людинап випивала більше однієї порції соку на день, ймовірність діабету зростала на 21%.

Висновок як ніби очевидний: їжте більше фруктів, замінюючи ними по можливості соки. Але чому соки грають на стороні діабету? Чому саме чорниця, виноград і яблука виявляються в цьому сенсі корисніше інших? На жаль, на ці питання дослідники поки не відповідають.. Зрозуміло, що справа тут, швидше за все, в якихось особливих речовин, які є в цих фруктах, але їх виявлення, як можна здогадатися, справа майбутніх досліджень.