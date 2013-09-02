Новий метод в стоматології зменшить біль і ризик ускладнень

Лікар Маргіт Чандрасекаран здійснив справжній переворот в медицині, розробивши методику, що дозволяє зменшити больові відчуття і ризик ускладнень, які викликані видаленням зуба , пише The Indian Express . За винахід лікар удостоївся особистої похвали прем`єр -міністра Сінгапуру Лі Сянь Луна.

Його розробка - крихітний циліндричний каркас для кісткової тканини. Він допомагає рости кістці і відновити форму ясен після видалення зуба. Каркас зроблений з біополімеру, який сам розчиняється за 2-6 місяців.

Даний каркас вже доступний пацієнтам з Великобританії, Тайваню і Сінгапуру . Свою роботу над біокаркасом андрасекаран почав ще в 2007 році після закінчення Національного технологічного університету Сінгапуру .

Видалення зуба - непроста процедура з великою кількістю ускладнень. Одне з найпоширеніших ускладнень називається "суха лунка " (згусток крові , що захищає ранку від інфекції , що дає біль). Також можливі сильні і тривалі кровотечі. Цьому сприяють менструація, гіпертонія, гемофілія . В окремих випадках видалення зуба призводить до перелому нижньої щелепи (якщо хірург застосовує значні зусилля) і вивиху щелепи.