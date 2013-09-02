Чому безсоння знижує працездатність
15:26, 02 вересня 2013Зарубіжні новини
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Результати досліджень
Якщо людина не змогла виспатися вночі, це негативно позначається на її мозку, що показало сканування. Вчені з Університету Каліфорнії порівняли мозок 25 осіб, які страждають безсонням, і 25 здорових добровольців, розповідає Free Press Journal.
Отже, при безсонні у людини порушувався нормальний процес активації окремих зон мозку під час виконання тестів на пам`ять, пише Меддэйли. Таким чином, страждала пам`ять і швидкість реакції. У свою чергу, деякі фахівці вважають, що саме неправильні схеми мозкових зв`язків впливають на сприйняття якості сну (в ході дослідження учасники самі оцінювали свій сон).
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