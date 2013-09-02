Антиперспіранти - щоденна доза отрути

Сучасна людина вже не може обійтися без продуктів косметичної промисловості, наприклад , аерозольні дезодоранти -антиперспіранти стали необхідністю.

За словами фахівців, майже 50 % дітей у віці 11 років користуються дезодорантами, часто "ароматизуючи" себе настільки сильно, що за ними тягнеться справжній шлейф із запахів . Мільйонний прибуток від продажів дезодорантів забезпечують рекламні ролики, які твердять про те, що всі дівчата будуть вражені наповал аромат певного парфуму.

За словами вчених , особливо така реклама ефективно діє на підлітків , що тривожить фахівців , які стверджують , що надмірне захоплення такими продуктами може стати причиною алергічних реакцій, астми і утрудненого дихання. У рідкісних випадках це може призвести і до проблем із серцевою діяльністю .

Ще одним чинником, що негативно позначається на здоров`я , є розпорошення дезодорантів в закритому просторі , говорить доктор Пітер Дінгл , вчений- еколог і токсиколог . Незважаючи на рекомендації , зазначені на етикетках більшості парфумерних продуктів , розпорошувати їх у відкритому просторі , більшість споживачів роблять це у ванній кімнаті , та ще й при закритих дверях .