Антиперспіранти - щоденна доза отрути
15:31, 02 вересня 2013Зарубіжні новини
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Надто згубні для підлітків
Сучасна людина вже не може обійтися без продуктів косметичної промисловості, наприклад , аерозольні дезодоранти -антиперспіранти стали необхідністю.
За словами фахівців, майже 50 % дітей у віці 11 років користуються дезодорантами, часто "ароматизуючи" себе настільки сильно, що за ними тягнеться справжній шлейф із запахів . Мільйонний прибуток від продажів дезодорантів забезпечують рекламні ролики, які твердять про те, що всі дівчата будуть вражені наповал аромат певного парфуму.
За словами вчених , особливо така реклама ефективно діє на підлітків , що тривожить фахівців , які стверджують , що надмірне захоплення такими продуктами може стати причиною алергічних реакцій, астми і утрудненого дихання. У рідкісних випадках це може призвести і до проблем із серцевою діяльністю .
Ще одним чинником, що негативно позначається на здоров`я , є розпорошення дезодорантів в закритому просторі , говорить доктор Пітер Дінгл , вчений- еколог і токсиколог . Незважаючи на рекомендації , зазначені на етикетках більшості парфумерних продуктів , розпорошувати їх у відкритому просторі , більшість споживачів роблять це у ванній кімнаті , та ще й при закритих дверях .
В якості сумного прикладу вчені наводять випадок , що трапився нещодавно з британським 16-річним підлітком , чиє бездиханне тіло знайшли в спальні. Результати розтину показали , що в крові у хлопця перебувала ударна доза бутану і пропану , які , за словами фахівців , накопичувалися в його організмі протягом багатьох місяців. Батьки кажуть , що зазвичай хлопчик приймав душ два- три рази на день , після чого рясно поливав себе дезодоруючими засобами . Експерти припускають , що хімічні речовини , вдихувані хлопцем при розпиленні у закритому приміщенні і стали причиною задухи і зупинки серця , пише open.by.
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