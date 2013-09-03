Кількість сирійських біженців досягла 2 млн - ООН

Кількість сирійських біженців, змушених залишити країну через конфлікт, що триває, досягла 2 мільйонів.

Про це повідомило Агентство ООН у справах біженців, передає російська служба Бі-Бі-Сі

За останні півроку кількість біженців подвоїлася.

Ще 5 мільйонів людей втекли від громадянської війни в інші райони країни.

В цілому майже третині населення довелося залишити свої будинки.

Верховний комісар ООН у справах біженців Антоніо Гутеррес заявив, що багато біженців живуть у жахливих умовах, але їм неможливо надати допомогу.

Він наголосив, що важливо не допустити поширення конфлікту на сусідні країни, що може підірвати ситуацію на Близькому Сході.