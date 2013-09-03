За сто років європейці виросли на 11 сантиметрів

За останні сто років середній зріст чоловіків - європейців збільшився на 11 сантиметрів. Такі результати дослідження, проведеного вченими Ессекського університету, передає dw.de з посиланням на інформаційне агентство dpa.

Посилаючись на дані Федерального статистичного відомства dpa також повідомляє, що в даний час середній ріст молодих чоловіків у Німеччині становить майже 1,80 метра.

Збільшення росту людей є наслідком поліпшення добробуту та здоров`я населення європейських країн, стверджують дослідники. При цьому вони відзначають, що, як це не парадоксально, темпи зростання жителів Північної та Західної Європи особливо пришвидшувалися у період світових воєн і Великої депресії. Основною причиною є характерна для того нелегкого часу низька народжуваність, вважають вчені. Як показав проведений ними аналіз, чим менше розмір сім`ї, тим вище середній зріст її членів.

Британські дослідники порівнювали зріст чоловіків з 15 європейських країн, середній вік яких становив 21 рік. Необхідні відомості були отримані з наявних статистичних даних, за більш ранні періоди - з регістрів з інформацією про склад військовослужбовців та призовників. З`ясувати, наскільки змінилося зростання жінок, подібним чином практично неможливо, вказують вчені у своєму звіті. Проведене дослідження охоплює період з 1870 по 1980 роки.