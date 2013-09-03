Ознаки середнього віку

Багато хто вважає, що середній вік по-справжньому починається після 53 років. Але британські учені вважають: зважаючи на зростання тривалості життя і здоровий спосіб цього життя, який входить в моду, людина більше не відчуває характерного спаду після 40 років.

З цієї причини 53% осіб з 2 тисяч опитаних взагалі вважали, що феномен середнього віку вичерпав себе, і його більше немає. Серед осіб старше 50 років 43% ще не увійшли до середнього віку. Майже три чверті підкреслили: більше подібних розмежувань між віковими групами немає.

8 з 10 погодилися: зараз визначити, коли починається середній вік, важко. Приблизно стільки ж осіб вважають, що вся справа в самонавіянні. Так, якщо вважати себе старим, почнеш старіти.

Середній вік, що наближається, можна відстежити за наступними ознаками: людину дратують сучасні гаджети, вона не розуміє, про що говорить молодь, у неї починають хворіти суглоби. Людині хочеться спати, вона не любить галасливі місця, зате любить зручний, а не модний одяг.

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