Осінні перепади температури небезпечні для серця

Зниження температури, пов`язане з приходом осені, небезпечне для здоров`я серця. Як показало дослідження, похолодання підвищує ризик гострого інфаркту міокарда, передає РИА " Новости".

Марк Клайс з клініки Університету Антверпена проаналізував медкартки 16000 осіб з історією серцевих недуг і дані 73 метеостанцій, розташованих поблизу від місць госпіталізації. Крім температури і вологості, в розрахунок бралися показники забруднення повітря (вихлопні гази, сажа).

Виявилося , забруднення ніяк не впливало на ризик інфаркту , а от зниження температури на 10 градусів відповідало 7% -у підвищенню ризику. Причому, мова йде не тільки про зимовий період. Грають роль навіть перепади між температурами в приміщенні і на вулиці.

Причина взаємозв`язку криється в стимулюванні холодових рецепторів, що розташовуються на шкірі. Вони безпосередньо впливають на симпатичну нервову систему, тим самим, підвищуючи ризик утворення тромбів і серцевого нападу. У групі особливого ризику перебувають гіпертоніки і діабетики похилого віку.