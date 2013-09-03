В Австралії жінка без матки виношує двох дівчаток

Австралійські медики з клініки Melbourne IVF і Королівського жіночого госпіталю вперше в світі допомогли жінці зачати дитину за допомогою тканин яєчників, імплантованих в черевну порожнину, пише 9 News. Жінка кілька років тому попросила, щоб тканини одного яєчника заморозили. Другий вона втратила через рак.

Зараз йде 25 тиждень вагітності. Жінка виношує двох дівчаток, які розвиваються нормально. Треба сказати, до цього лікарям з різних країн вдавалося домогтися появи на світ 29 дітей із заморожених тканин яєчників. Але цього разу вчені вперше провели трансплантацію тканин поза тазової області.

Розповідає доцент Кейт Стерн: "Через сім місяців після імплантації тканин в стінку черевної порожнини і після циклу неагресивної гормональної стимуляції в місці імплантації ми виявили два бульбашки (фолікула). У них дозрівали яйцеклітини. Власне, з них ми виділили дві яйцеклітини, а потім пересадили їх в матку. Виходить, всі процеси, необхідні для майбутньої вагітності, можуть проходити поза матки ".