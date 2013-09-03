З Сирії сьогодні евакуювали 26 громадян України

Сьогодні з Сирії було евакуйовано 26 громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Сьогодні за сприяння Посольства України в Сирії до Лівану було перевезено 26 громадян України та 4 громадянина Сирії - родичів українських громадян”, - повідомив Перебийніс.

За його інформацією, українські громадяни були розміщені в готелі за кошти МЗС України, і ближчими днями міністерство планує евакуювати їх в Україну.

Перебийніс нагадав, що на сьогодні в Сирії перебуває близько 400 громадян України, які стоять на консульському обліку.

Водночас він не виключив, що в Сирії перебувають українці, які не стоять на консульському обліку.

При цьому Перебийніс нагадав, що МЗС закликав українських громадян в Сирії повідомляти про місця їх перебування та контактну інформацію, щоб легше було вийти з ними на зв’язок у разі виникнення критичної ситуації.

“Цей заклик був почутий, і ми отримали вже близько 10 таких повідомлень від наших громадян”, - сказав Перебийніс.

Він також зазначив, що звернення від українських громадян про евакуацію з Сирії надходять регулярно.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що у ЗМІ з’явилася інформація, що Посольство України в Сирії відмовляє у видачі віз сирійським родичам громадян України, Перебийніс наголосив, що у разі, якщо громадяни Сирії мають у порядку всі документи, які подаються на отримання візи, то жодних перепон для отримання віз нема.

“Я не виключаю, що є відмови у видачі віз, як і в будь-якій країні така практика існує, але я б не став говорити, що це носить якийсь масовий характер”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска, коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що число жертв становить близько 1,3 тисяч осіб. Сирійська влада відкинула звинувачення. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.