Біг попередить осінню депресію

Виявляється, найкращий час для початку щоденних пробіжок – це осінь. Біг восени допомагає організму підготуватися до зими, зміцнити імунну систему і попередити осінню депресію, пишуть іноземні ЗМІ.

Хочете скинути зайві кілограми? Почніть з швидкої ходьби вранці і поступово переходите до бігу.. Ранкова пробіжка допомагає спалювати підшкірний жир. Єдина умова – бігати необхідно натщесерце. Можна дозволити собі лише склянку теплої води або чашку зеленого чаю.

Біг з ранку не тільки заряджає енергією на весь день, але і запобігає виникнення і розвиток депресії, що особливо актуально в похмурі осінні дні. До того ж біг активізує життєві сили організму та зміцнює імунітет.

Як підготуватися до пробіжки?

Для початку бажано добре розігрітися: декількох вправ будинок і швидкої ходьби до парку або стадіону буде достатньо. Не перевтомлюйтеся, пробегайте рівно стільки, скільки комфортно вашому організму на даний момент. Поступово ви втянитесь і привчіть себе до більш тривалих пробіжок.

Що надіти?

Восени найкраще формувати екіпіровку для бігу по відомому народному способу – «капуста». Почніть зі зручної безшовної білизни, спеціальний бюстгальтер для бігу просто необхідний, особливо власницям грудей більше другого розміру. Зверху надягніть футболку з натуральної бавовни, потім спортивну куртку з дихаючого матеріалу і зверху, в залежності від погодних умов, непромокальну вітровку з капюшоном. Не забудьте про теплий шарф, спортивну пов`язку або шапку і рукавички. Окрему увагу приділіть кросівкам, в жодному разі не бігайте в кедах, так висока ймовірність травм.. Краще всього придбати спеціальні кросівки для бігу з правильною амортизацією.

Почніть бігати вранці вже завтра, і ви переконаєтеся в користь ранкових пробіжок всього через кілька тижнів. Біг – це найкращі ліки від депресії, грипу та застуди!