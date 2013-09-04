У Хорватії бушує сильна лісова пожежа

В околицях хорватського міста Спліт на заході країни бушує сильна лісова пожежа, яка загрожує кільком селищам, передає ІТАР-ТАСС.

Спалах було зафіксовано біля населеного пункту Сітно-Доне, після цього вогонь швидко розповсюдився. Про площу, охоплену пожежею, поки що не повідомляється. За словами регіонального глави протипожежної служби Івана Ковачевіча, пожежа бушує на великій території, "оскільки швидкість розповсюдження полум`я дуже велика". "Робиться все можливе, аби врятувати майно громадян", - сказав він.

На боротьбу з вогненною стихією направлено більш як 50 пожежників і 15 одиниць техніки. До них також приєдналися добровольці з числа місцевих жителів.