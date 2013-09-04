Буряк тонізує мозок
09:43, 04 вересня 2013Зарубіжні новини
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Покращує кровотік та насичення клітин киснем
Як стверджують американські вчені, регулярне вживання бурякового соку чудово підходить для тонізації мозку, пишуть іноземні ЗМІ.
А саме покращує кровотік та насичення клітин киснем. У дослідженні брали участь 14 пацієнтів у віці від 70 років і старше. Експеримент тривав чотири дні. Щодня зранку до звичайного сніданку випробуваних додавали по склянці свіжого бурякового соку.
При цьому вміст солей азотної кислоти - нітратів - у цих працях досягала 16 грамів.
Після кожного такого вживанні їжі лікарі перевіряли перебування судин головного мозку на апараті МРТ. Вже з другої доби спостережень стало очевидно, що після багатого нітратами сніданку кровотік помітно поліпшується, насичення киснем зростає.
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