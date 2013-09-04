Жирна морська риба надає судинам еластичності

Висока частка ненасичених жирних кислот робить клітинні мембрани більш проникними, сприяючи тим самим обміну речовин, пишуть іноземні ЗМІ.

Поліненасичені жирні кислоти протидіють кальцифікації артерій (атеросклерозу), який, отже, веде до хронічного недоліку кровопостачання мозку і всіх судин серцево-судинної системи.

Поліненасичені жирні кислоти, такі як омега-3 жирні кислоти містяться у водоростях, а значить і в рибі, такий як лосось, скумбрія, оселедець і тунець. Але і рапсова олія, волоські горіхи, шпинат, сафлорова олія, олія виноградних кісточок, олія соєва і сочевиця містять їх.