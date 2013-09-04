Россільгоспнагляд вивів з-під контролю маслоробний комбінат

Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) з 3 вересня вивело з-під режиму посиленого контролю підприємство Славутський маслоробний комбінат (філіал компанії «Прометей»), що входить до складу великого виробника молочної продукції «Мілкіленд».

Відповідне рішення опубліковане на офіційному веб-сайті Россільгоспнагляду.

Згідно з повідомленням, відбір проб продукції комбінату в режимі посиленого лабораторного контролю завершено, проте в даний час лабораторні дослідження відібраних зразків тривають.

Славутський маслоробний комбінат перебував під посиленим лабораторним контролем Россільгоспнагляду з 25 травня 2013 року у зв`язку з виявленням в партії сирів його виробництва окситетрацикліну.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Россільгоспнагляд також вивів з-під режиму посиленого лабораторного контролю виробника сирів «Менський сир» (філіал компанії «Прометей»), що входить до складу «Мілкіленда».

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - диверсифікований виробник молочної продукції, що веде бізнес в Росії, Україні та Польщі. «Мілкіленд» входить до п`ятірки передових компаній молочного ринку країн СНД.

Компанія «Мілкіленд» володіє 10 заводами в Україні, Останкінським молочним комбінатом у Москві та заводом Ostrowia в Польщі й займається виробництвом твердих сирів і масла, а також цільномолочних продуктів.

Велику частину своєї продукції «Мілкіленд» продає під брендом "Добряна", а також "Останкінська" і "Коляда".