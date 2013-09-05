У школі Х'юстону сталася бійка, загинула одна людина

Одна людина загинула, ще кілька одержали поранення в результаті інциденту з використанням холодної зброї в одній зі шкіл Х`юстону в США (штат Техас).

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал АВС, за даними поліції, один із поранених перебуває в критичному стані.

Хто саме постраждав під час бійки - школярі чи вчителі - поки що невідомо. Очевидці повідомляють, що зі школи було виведено двох чоловік у наручниках.

Після інциденту навчальний заклад було закрито. Обставини події розслідуються.