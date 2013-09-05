Аномальний паводок на Амурі затопив 213 сіл і міст

Паводок на Амурі, що триває другий місяць, затопив 213 сіл і міст у трьох регіонах Далекого Сходу, більш ніж з половини населених пунктів вода вже пішла, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Мінрегіон РФ.

Аномальний паводок був спровокований сильними дощами, що пройшли в липні в басейні Амура. Першою постраждала Амурська область, потім Єврейська автономна область, в цих регіонах вода вже пішла з затоплених територій. Останнім прийняв удар стихії Хабаровський край, де вода продовжує прибувати. За останніми даними МНС Російської Федерації, залишаються затопленими 104 населених пункти, 62 з них в Хабаровському краї.

"З початку паводку, станом на 4 вересня 2013, в Амурській області було підтоплено 22 муніципальних утворення (126 населених пунктів), в Єврейській АО - 6 муніципалітетів (25 населених пунктів), в Хабаровському краї - 7 муніципальних утворень(62 населених пункти)", - йдеться в повідомленні.

Пошкодження житлового фонду в міністерстві називають значними. Підтоплені зараз або були підтоплені раніше в цілому 11,1 тисячі житлових будинків: 7,4 тисячі - в Амурській області, 2,3 тисячі - в Хабаровському краї, 1,4 тисячі - в Єврейській АО. Уточнюється, що серед них 660 багатоквартирних будинків - 510 в Амурській області і 150 в Хабаровському краї.

За даними МНС РФ, в даний час в зоні підтоплення залишаються 4,9 тисячі житлових будинків, як і раніше залишаються в евакуації понад 14 тисяч осіб.

Мінрегіон РФ також інформує, що від паводку постраждали майже 1,2 тисячі соціально-значущих об`єктів, здебільшого в Амурській області. Залишаються підтопленими 86 об`єктів ЖКГ, в тому числі 28 котелень, 14 водозаборів, 48,8 кілометра тепломереж, зазначає міністерство.

Як повідомляв УНІАН, влада Автономної Республіки Крим обіцяє прийняти на відпочинок 150 дітей з регіонів Росії, які постраждали від паводків.

Про це йдеться в прийнятій у понеділок в Сімферополі заяві парламенту і уряду АРК.

"З районів Далекого Сходу продовжують надходити тривожні повідомлення про розгул стихії. В результаті повені серйозно постраждали багато населених пунктів, чиї жителі залишилися без прихистку, а діти в ці перші вересневі дні не змогли звично сісти за парти, щоб почати новий навчальний рік. У дусі братерських почуттів, які традиційно пов`язують кримчан і росіян, виходячи з бажання надати допомогу людям, які потрапили в біду, керівництво Автономної Республіки Крим прийняло рішення звернутися до російської сторони з пропозицією направити у вересні на навчання і відпочинок у кримські здравниці сто п`ятдесят дітей з постраждалих сімей", - сказано у заяві. Витрати бере на себе бюджет Криму.