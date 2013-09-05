Під "Фукусімою-1" створять шар вічної мерзлоти

Влада Японії планує до 2015 року створити під аварійною АЕС "Фукусіма-1" штучний шар вічної мерзлоти, який має запобігти витокам радіоактивних ґрунтових вод за межі станції.

Про це сьогодні повідомило Міністерство економіки, торгівлі і промисловості Японії, передає ІТАР-ТАСС.

Як очікується, вже у жовтні поточного року співробітники компанії-оператора АЕС "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО) і урядові експерти розпочнуть перевірку ефективності технології. Під час випробування на території 4-го енергоблоку "Фукусіми-1" у ґрунт буде заглиблено на 30 метрів сталеві труби. По трубах циркулюватиме розчин хлориду кальцію, охолоджений до температури мінус 40 градусів Цельсія. Фахівці розраховують, що це дозволить створити свого роду "крижану стіну" у ґрунту і утруднити проходження через нього ґрунтових вод, забруднених радіоактивними речовинами.

У разі успіху випробування ТЕПКО розпочне створення шару вічної мерзлоти навколо всієї території "Фукусіми-1". Ці роботи планується завершити до березня 2015 року. Заплановані витрати на реалізацію проекту становлять 32 млрд ієн (приблизно 320 млн доларів), які уряд Японії має намір виділити з бюджету країни. Всього на вирішення проблем "Фукусіми" уряд Японії виділить понад 400 млн доларів.

Станом на березень поточного року у підвальних приміщеннях енергоблоків, дренажній системі і в спеціальних резервуарах на території "Фукусіми-1" скупчилося понад 360 тис. тонн води з різним ступенем вмісту радіоактивних речовин. За оцінкою фахівців, щодня її об`єм збільшується приблизно на 400 тонн. Тим часом, наприкінці липня ТЕПКО також вперше визнала, що заражена вода з території АЕС продовжує витікати у Тихий океан.

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