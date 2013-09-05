Шкідливі жири - вбивця №1

Ірландський кардіологічний фонд підкреслює: люди споживають дуже багато жирної, обробленої їжі, пише The Independent. На думку лікарів, неправильне харчування - основна причина смертей від серцево-судинних захворювань. Інфаркти, інсульти - все це викликане одним і тим же.

Наприклад, в Ірландії дві третини дорослого населення споживають жири в об`ємі, що перевищують рекомендовану норму, говорить дієтолог Яніс Морріссей. А ось корисних жирів не дістає. Останні діляться на мононенасичені і поліненасиченні. Перші покращують показники холестерину, знижуючи ризики серцевих недуг. Їх можна знайти в горіхах, оливковій олії і авокадо. Другі (переважно містяться в оліях і рослинній їжі) - зменшують ймовірність хвороб судин.

Особливо корисні жирні кислоти омега-3 з жирної риби. Кислоти захищають від аритмії і знижують тиск, запобігають утворенню тромбів. Шкідливі жири, навпаки, підвищують рівень холестерину і ризик хвороби серця. Насичені жири зазвичай пов`язують з чорним м`ясом, а трансжири - з обробленими продуктами.

meddaily.ru