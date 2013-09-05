Індійські спеції заражені небезпечним патогеном

Спеції з Індії активно експортуються в багато країн, включаючи США. У поточному році в Штати привезли майже 70 тис тонн спецій. Американські експерти засумнівалися в їх безпеці, пише Business Standard.

Зокрема, експерти вважають, що спеції заражені сальмонелою, що викликає отруєння більш ніж у мільйона американців на рік. Крім спецій, зараженими бувають також м`ясо, риба, птиця, молоко, яйця, овочі.

Експерти помістили в "чорний список" близько 200 індійських спецій на основі аналізу імпортованих в 2009-2013 роках продуктів. У ньому, зокрема, виявилися стручковий перець, кмин, мелений коріандр, куркума, селера, базилік і перець. Дослідження фокусувалася приблизно на 20 тис поставках продуктів. 7% з них були заражені.

На першому місці по зараженню стояли товари з Мексики. На другому - з Індії. Найчастіше розмелені продукти з насіння або листя виявлялися зараженими порівняно з цільними продуктами з кори або квітів рослин.