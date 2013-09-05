Китай захльостує епідемія діабету
14:48, 05 вересня 2013Зарубіжні новини
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Прикордонний стан - у 50% дорослих
Комплексне дослідження показало: у країні цей діагноз у 114 мільйонів осіб, пише Diabetes.co.uk. У кожного дев`ятого дорослого китайця діабет, а кожен третій діабетик у світі - з Китаю. Число людей з прикордонним діабетом становить приблизно 50% дорослого населення.
У порівнянні з іншими станами, в Китаї діабет більше поширений (11,6%), ніж у США (11,3%). Основна відмінність Китаю в тому, що тут діабет розвивається у людей з відносно низьким індексом маси тіла (в Штатах у діабетиків індекс становить 28,7, а в Китаї - 23,7).
Плюс, діабет захоплює молодші вікові групи. У 40% китайців 18-29 років прикордонний діабет. Серед тридцятирічних китайців таких 47%. Судячи з усього, в зростанні показників діабету в Китаї винне харчування. Погане харчування ще на стадії внутрішньоутробного розвитку і в перші роки життя разом з переїданням в дорослому житті призводять до катастрофічних наслідків, пише Меддэйли.
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