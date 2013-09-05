Лукашенко скасував пенсії для тих, хто мало працював

З 2014 року в Білорусії право на трудову пенсію за віком будуть мати тільки громадяни , які сплачували внески до Фонду соціального захисту населення не менше десяти років. Указ було прийнято з метою «раціоналізації витрат» держбюджету Відповідний указ, підписаний президентом країни Олександром Лукашенко, розміщено на національному правовому порталі республіки, повідомляє Лента.ру.

Зараз право на трудову пенсію мають білоруси , які сплачували внески до ФСЗН не менше п`яти років. У документі наголошується, що рішення про перегляд нормативів було прийнято з метою «раціоналізації витрат» державного соціального бюджету .

Раніше на тлі економічної кризи в країні президент вже піддавав критиці механізм витрачання бюджетних коштів на соціальні цілі. Зокрема, влітку 2011 року, коли в Білорусі почався масовий відтік робочої сили на російські будівництва, президент доручив уряду підвищити для тих білорусів, хто виїхав, тарифи на комунальні послуги та медзабезпечення до 100 відсотків.

Станом на серпень цього року в Білорусі на обліку перебувало 2,52 мільйона пенсіонерів, тобто більше чверті населення. Середня пенсія всіх видів в цьому ж місяці становила 2,1 мільйона рублів місцевих (близько 240 доларів). Мінімальна пенсія за віком становила 1,5 мільйона рублів (170 доларів). Білорусам без стажу роботи виплачується соціальна пенсія в розмірі 900 тисяч рублів (100 доларів).

Більше читайте тут: http://www.unian.ua/news/593624-lukashenko-skasuvav-pensiji-dlya-tih-hto-malo-pratsyuvav.html