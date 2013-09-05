У Пакистані - спалах поліомієліту

Органи охорони здоров`я Пакистану підтвердили п`ять нових випадків поліомієліту в районі Північного Вазірістану і три в сусідньому окрузі Банну. Ще двадцять випадків під підозрою , повідомляє Associated Press.

Жителі регіону , які хочуть вакцинувати своїх дітей, змушені підпільно привозити вакцину у віддалені райони. Радикальні ісламісти руху Талібан ще в червні 2012 року заборонили щепити дітей у підконтрольних їм північно -західних провінціях Пакистану, заявивши , що кампанія є лише прикриттям для операцій західних спецслужб, які прагнуть або стерилізувати населення країни, або організувати стеження. Розправи з вакцинаторами створили напружену обстановку в регіоні.

Медики і влада стурбована ситуацією , оскільки країна входить в розпал вірусного сезону і поліомієліт може поширитися по всій території Пакистану. "Ми боїмося , що поліомієліт пошириться в інші райони і це зведе нанівець наші успіхи в боротьбі з вірусом " , - заявив лікар Еліас Деррі , представник Всесвітньої організації охорони здоров`я ( ВООЗ). "Співробітники міністерства охорони здоров`я запланували прищепити 34 мільйонів дітей по всій країні , однак 1,5 мільйона дітей так і не отримали вакцини через погрози ісламістів " , - пояснив він.

Пакистан входить до трійки країн , в яких до теперішнього часу не вдалося викорінити поліомієліт . Крім нього в цей список входять Афганістан і Нігерія . У 2011 році Пакистан лідирував за рівнем захворюваності - там було зареєстровано 173 випадки поліомієліту , проте в 2012 році, за даними Global Polio Eradication Initiative , їх число знизилося до 56 . Протягом 2013 року в Пакистані було зафіксовано 27 підтверджених випадків поліомієліту , що поставило його на третє місце після Сомалі та Нігерії .

Нагадаємо , що в грудні 2012 року владі Пакистану довелося призупинити антиполіомієлітну кампанію в країні у зв`язку із загибеллю дев`яти дітей . Тільки 19 грудня внаслідок обстрілу загинули троє співробітників кампанії , ще двоє були поранені. За перші два дні кампанії , 17 і 18 грудня, було вбито шестеро волонтерів, які вакцинували дітей. Крім того, були зафіксовані численні випадки обстрілів , з-під яких людям вдалося врятуватися. Найбільше число подібних інцидентів зафіксовано в провінціях Пешавар і Хайбер -Пахтунхва , а також в столиці країни Карачі.