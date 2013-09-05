Американці розробили цирконієве «вікно в мозок»

Команда фахівців з Каліфорнійського університету ( UCRiverside ) розробила неінвазивну альтернативу повторним краніотоміям (трепанаціям черепа). Це імплантат, який є проникним для оптичного випромінювання, що вставляється у звід черепа і дозволяє проводити неодноразову лазеротерапію захворювань головного мозку, а також інші діагностичні та терапевтичні процедури. Автори назвали свою розробку «вікном в мозок ». Робота опублікована в журналі Nanomedicine : nanotechnology , biology , and medicine .

Імплантат створений з нанокристалів стабілізованого ітрієм цирконію - керамічного матеріалу, що застосовується в стоматології і протезуванні кульшових суглобів. Цей матеріал вирізняється високою біоінертністю і біосумісністю, міцністю і еластичністю, що дозволить майбутнім пацієнтам обходитися без захисного шолома, повідомляє Медпортал

Експерименти, проведені на мишах, показали, що, при дослідженні мозку тварин методом оптичної когерентної томографії, сигнал, що проходить через імплантат, значно посилюється в порівнянні з проходженням через черепну коробку, що, роблять висновок автори, підтверджує можливість ефективного використання цирконієвого «вікна в мозок» для повторних діагностичних та терапевтичних процедур , зокрема, з використанням лазерного випромінювання.

«Це перший, але ключовий, крок на шляху реалізації інноваційної концепції, мета якої - забезпечити оптичний доступ до великих ділянок головного мозку пацієнтів тоді , коли це потрібно, без необхідності в повторній краніотомії» , - пишуть автори розробки.