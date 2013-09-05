Нормальну масу тіла вираховують неправильно

У Медичній школі Перельмана стверджують, що індекс маси тіла не можна використовувати в якості критерію норми маси тіла.

Фахівці пояснюють , що даний показник заснований тільки на співвідношенні зросту і ваги, без урахування відсотка жиру в організмі і інших важливих параметрів, таких як розподіл жирової маси, пропорційне співвідношення м`язів і жиру, а також гендерні відмінності в композиції тіла.

Справа в тому, що зв`язок між ожирінням і станом здоров`я , який вважали очевидним, не такий простий. У низці випадків зайва вага, імовірно, навіть оберігає від хвороб: з`ясувалося, що у деяких людей з явно підвищеним ІМТ ризик серцево - судинних захворювань нижчий, а метаболічний профіль навіть краще, ніж у багатьох людей з ідеальною вагою. Це воістину дивно - адже завжди вважалося, що ожиріння вкрай небезпечно для здоров`я. Щоб зрозуміти суть цього парадоксу, потрібні подальші дослідження обмінних процесів огрядних людей на молекулярному рівні.