Солодке призводить до старіння організму

Що вище рівень глюкози в нашій крові, то старше ми виглядаємо, вважають вчені. Надлишок цукру відбивається не тільки на боках , а й стані шкіри, в тому числі і шкірі обличчя.

Дослідження нідерландських фахівців виявило, що кожен зайвий мілімоль цукру на літр, візуально додає нам п`ять місяців віку . Щоб виявити це, спеціалісти виміряли цукор в крові у 602 осіб. Потім 60 незалежних спостерігачів повинні були по фотографіях оцінити вік учасників. Виявилося , що люди з нормальним рівнем глюкози в крові виглядали в середньому на рік молодшими за тих, у кого цукор був у надлишку. Діабетики в середньому виглядали старшими на півтора року.

Можливо, це відбувається через те , що надлишок цукру зв`язує молекули колагену, який забезпечує пружність шкіри.