Що робити при пітливості ніг

Є кілька народних рецептів, які можуть просто й швидко позбавити вас від надмірного потовиділення на ногах. Єдина умова: їх необхідно застосовувати системно – тоді вони будуть давати достатньо виражений ефект, пишуть російські ЗМІ.

Настій березових бруньок.

Настій березових бруньок допомагає впоратися з проблемою. Його готують на спирті. Візьміть скляну ємність і додайте в неї 50 г березових бруньок, залийте половиною літра горілки і настоюйте десять діб в холодному місці. Періодично ємність потрібно струшувати. Отриманий настій цідять і використовують для лікування.

Настій наносять на ватний диск або шматочок бинта і ретельно протирають їм стопу, приділяючи особливу увагу шкірі навколо пальців. Роблять не менше трьох процедур на день. Курс терапії, зазвичай, становить два тижні, але полегшення настає вже через три-п`ять днів. Припиняти лікування не можна, необхідно повністю пройти весь курс.

Ванна з відваром кори дуба.

Відвар кори дуба – це ще одне поширене і ефективний засіб для лікування надмірної пітливості ніг, необхідно робити з ним ножні ванночки.

Заваріть в емальованій каструлі три столові ложки кори на півлітра води, закип`ятіть, зменшіть вогонь до мінімального і варіть чверть години. Дайте настоятися відвару пару годин, процідіть і додайте в співвідношенні один до одного в гарячу воду в тазу. Ноги попередньо помийте з милом і помістіть в готову ванну з відваром. Курс лікування - як мінімум 10 процедур.