При насморку сякання краще допомагає, ніж промивання

Якщо людина дійсно має слабкий імунітет і схильна до інфекційних застудних захворювань, то деякі фахівці рекомендють, нарівні з регулярним провітрюванням приміщень і прогулянками на свіжому повітрі, ще й так звану неспецифічну профілактику грипу та ГРВІ - метод повного промивання носової порожнини. Наприклад, серед дітей подібна превентивна міра, за результатами спостережень, дозволила значно знизити захворюваність, пишуть іноземні ЗМІ.

Однак тут теж може виникнути ситуація двояка.. Уявіть собі, що ніс - це коридор, а там знаходяться "кімнати" - гайморові пазухи, всі навколоносові пазухи, решітки, слухова труба з барабанною порожниною. Виходить, ніби відро води виливається в цей "коридор". Так, коридор, може бути, трошки і стане чистіше. Але часто буває ця брудна вода затікає в слухову трубу і звідти в барабанну порожнину, що призводить до отитів.

Тому необхідно дуже уважно дивитися показання, протипоказання. Також у випадку порушення пропорцій існує небезпека опіку слизової. Потрібно обов`язково вибирати спосіб тиску.