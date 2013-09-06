Батькам категорично не можна кричати на підлітків

Батьки, що мають звичку кричати на дітей-підлітків, підвищують ризик розвитку депресії і проблемної поведінки у дитини , пише The Daily Mail. Навіть якщо в цілому у батьків тісний зв`язок з дочкою чи сином, нестриманість у словах (крик , лайки , спроби принизити ) негативно впливають на емоційний розвиток підлітка .

Американські експерти з Університету Піттсбурга спеціально вивчили 976 сімей. Виявилося, багато з батьків перейшли від фізичних методів виховання до вербальних, коли дитина увійшла у підлітковий період. Вони досить часто грубили дітям -підліткам (майже в 50 % сімей). Так, коли батько або мати кричали на 13- річного підлітка, у дитини згодом з`являлися відхилення в поведінці та емоційній сфері.

У віці 13-14 років у підлітків діагностувалася депресія, вони погано поводилися в школі, брехали, крали і билися. Агресивність батьків, навіть тільки вербальна, провокувала спалахи гніву , дратівливість і войовничість у підлітків .