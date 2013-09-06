Визначено найнебезпечніший вік
12:43, 06 вересня 2013Зарубіжні новини
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Жінки до 30 років схильні до інсультів
Чоловікам необхідно уважно стежити за станом свого здоров`я після сорока років , а жінці - до тридцяти.
У медичному Центрі Здоров`я в Техасі і в Гельсінському університеті в Центральній лікарні проаналізували декілька тисяч історій хвороб. До уваги були взяті дані, що стосуються різних статей і рас. З`ясувалося , що найбільш схильні інфаркту та інсульту жінки, яким не виповнилося ще й тридцяти років, чоловіки ж , як правило, переступили сорокалітній рубіж .
За словами вчених, досить часто причиною важких хвороб, вірусних інфекцій, інших патологій здоров`я стає зниження імунітету, куріння, а також фактор ожиріння. пише Росбалт
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