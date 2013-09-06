Медитація: організм починає сам себе лікувати

На думку американських вчених, медитація може вдвічі знизити ризик інфаркту, тому що ця техніка допомагає саморегулюванню організму, тіло починає лікувати себе саме. Інші дослідження доводять , що медитація допомагає розслабитися, зняти стрес, поліпшити пам`ять, захиститися від психічних захворювань і навіть позбавитися від болю.

Східними практиками, такими , як йога та медитація, сьогодні мало кого здивуєш. Починаючи з 60- х, Захід дуже захопився цими техніками. Наприклад , популяризації медитації значно сприяли учасники групи « Бітлз» , які присвятили чимало часу освоєнню медитації - мистецтва звільнення розуму шляхом усвідомленості і концентрації.

З тих пір наука провела чимало досліджень щодо того, як медитація впливає на людину. Був виявлений зв`язок між медитацією і змінами в обміні речовин, артеріальним тиском, мозковою активністю, психічними процесами. І ось до числа наукових робіт на цю тему додалася ще одна - від дослідників з Медичного коледжу Вісконсіна (США) .

Вони вирішили розглянути вплив трансцендентальної медитації, тобто, медитації, яка концентрує увагу людини на звуці (наприклад , на звуці «Ом» або будь-який інший мантрі). Дослідники запропонували хворим - сердечникам практикувати трансцендентальну медитацію двічі на день протягом 20 хвилин. У підсумку серед групи майже вполовину знизилися випадки інсульту, інфаркту. Результат вражаючий : смертність була на 48 % нижче в порівнянні з членами контрольної групи, що виконувала традиційні рекомендації ( її учасники відвідували " школу здоров`я" , де їм розповідали про здорове харчування і фізкультуру) .

Керівник дослідження , директор Institute for Natural Medicine and Prevention Роберт Шнейдер говорить про те , що медитація включає приховані ресурси організму, і він починає лікувати себе сам. Дослідник також підкреслив закономірність: чим більше людина медитує , тим нижче ризик серцево - судинних захворювань.

І це цілком логічно. Різні дослідження доводили, що медитація - один з кращих способів релаксації, зняття стресу (а саме стрес часто стає причиною безлічі наших недуг) . Коли зникає напруження, тіло може витратити енергію на самовідновлення.

У медитації є ще одна властивість: вона звільняє не тільки фізичні, а й розумові резерви . Це відбувається за рахунок зростання здатності до концентрації уваги та звільнення розуму від великої кількості непотрібної інформації.