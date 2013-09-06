На допомогу біженцям з Сирії потрібно $3,5 млрд - ООН

В Організації Об`єднаних Націй заявили, що для врегулювання кризи, спричиненої втечею із Сирії понад двох мільйонів людей, потрібно приблизно 3,5 мільярда доларів.

Країни-донори повинні бути щедрими і переглянути свої внески у вирішення проблеми, заявила заступник генсека ООН із гуманітарних питань Валері Амос.

За оцінками ООН, два мільйони сирійців втекли з країни, ще чотири мільйони вимушені залишити свої житла, не перетинаючи державний кордон.

Раніше агентство ООН у справах біженців попереджало, що ситуація з біженцями може важко позначитися на сусідніх з Сирією країнах і спричинити нестабільність в усьому регіоні.