В Індії жертвами ДТП стали 13 осіб

Не менш як 13 чоловік загинули і ще десять дістали травми у п`ятницю в ДТП за участю автобуса в штаті Керала на півдні Індії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Hindustan Times.

Серед загиблих семеро дітей. Лікарі вважають, що кількість жертв аварії може збільшитися, оскільки частина постраждалих перебувають у критичному стані.

"Вже ідентифіковані тіла дев`яти загиблих. Уряд зробить все, щоб надати постраждалим краще лікування", - заявив журналістам міністр транспорту штату Арьядан Ахмед.

За попередньою інформацією, водій автобуса при обгоні значно перевищив дозволену швидкість і не впорався з керуванням. Спочатку машина врізалася в дерево, а після впала з обриву.