Сир - найкраще джерело кальцію

Сир – універсальний продукт. Кожен народ вживає свій сир — хтось солоний, хтось змішаний з молоком. За поживною цінностю сир переважає всі молочні продукти - із засвоєння і вмісту білка, пишуть російські ЗМІ.

Саме в сирі білки легко розщеплюються на амінокислоти, які надзвичайно кориснів для людини.

Завдяки легкому засвоєнню сиру його рекомендують приймати дітям, людям, які відновлюються після хвороб, а також літнім людям. Усілякі рецепти запіканок, сирники, пиріжки з сиром - це їжа, яка не знає заборон.

Навіть при хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, сир не просто не забороняють, але і рекомендують. Сир не подразнює шлунок і не впливає на кислотність, а жирів містить зовсім небагато.

Жирний сир вважається до 18% жирності, а знежирений — 0,5%.

Крім незамінних амінокислот, в сирі джерело вітамінів - А, Е, Р, В2, В6, В12.

У сирі міститься фолієва кислота, солі кальцію, магнію, натрію, заліза, міді, цинку, фтору і фосфору.

Ось чому сир так легко засвоюється.

Краще джерело кальцію для вагітних і годуючих жінок і дітей з 5 місяців — це сир. Сир необхідний для росту кісткової тканини і її відновлення після травм. Сир корисний для роботи серця, нервової системи і для кровотворення.

Якщо ви мрієте поліпшити обмін речовин або провести очищення організму — влаштовуйте розвантажувальні дні на сирі (100-150 г сиру зі сметаною 3-4 рази на день).

Але більше 150 г сиру за один раз не варто їсти, наш організм засвоює не більше 35 грамів чистого білка відразу, а це і є 150 г сиру.

Поліпшити стан шкіри, підвищити загальний тонус і позбавитися від зайвої ваги можна чергуючи розвантажувальні дні раз на тиждень - сирні, рибні, овочеві, фруктові.