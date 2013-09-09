Сир - найкраще джерело кальцію
За поживною цінностю переважає всі молочні продукти
Сир – універсальний продукт. Кожен народ вживає свій сир — хтось солоний, хтось змішаний з молоком. За поживною цінностю сир переважає всі молочні продукти - із засвоєння і вмісту білка, пишуть російські ЗМІ.
Саме в сирі білки легко розщеплюються на амінокислоти, які надзвичайно кориснів для людини.
Завдяки легкому засвоєнню сиру його рекомендують приймати дітям, людям, які відновлюються після хвороб, а також літнім людям. Усілякі рецепти запіканок, сирники, пиріжки з сиром - це їжа, яка не знає заборон.
Навіть при хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту, сир не просто не забороняють, але і рекомендують. Сир не подразнює шлунок і не впливає на кислотність, а жирів містить зовсім небагато.
Жирний сир вважається до 18% жирності, а знежирений — 0,5%.
Крім незамінних амінокислот, в сирі джерело вітамінів - А, Е, Р, В2, В6, В12.
У сирі міститься фолієва кислота, солі кальцію, магнію, натрію, заліза, міді, цинку, фтору і фосфору.
Ось чому сир так легко засвоюється.
Краще джерело кальцію для вагітних і годуючих жінок і дітей з 5 місяців — це сир. Сир необхідний для росту кісткової тканини і її відновлення після травм. Сир корисний для роботи серця, нервової системи і для кровотворення.
Якщо ви мрієте поліпшити обмін речовин або провести очищення організму — влаштовуйте розвантажувальні дні на сирі (100-150 г сиру зі сметаною 3-4 рази на день).
Але більше 150 г сиру за один раз не варто їсти, наш організм засвоює не більше 35 грамів чистого білка відразу, а це і є 150 г сиру.
Поліпшити стан шкіри, підвищити загальний тонус і позбавитися від зайвої ваги можна чергуючи розвантажувальні дні раз на тиждень - сирні, рибні, овочеві, фруктові.