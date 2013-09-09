В Андах знайдено мандрівника, який зник 4 місяці тому

58-річного уругвайського мандрівника Рауля Фернандо Гомеса Сіркунегуї, який намагався сам перетнути Анди, вирушаючи з Чилі до Аргентини, і який пропав безвісти чотири місяці тому, знайдено живим, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на аргентинську пресу.

Його виявили аргентинські геологи в затишному місці в горах на висоті майже 2800 метрів над рівнем моря. Геологи наткнулися на прихисток Сіркунегуї, коли заміряли рівень сніжного покриву в цьому районі.

Мандрівникові доводилося виживати в складних гірських умовах, харчуватися недоїдками, які йому вдавалося знайти в горах, і ловити щурів, щоб не вмерти з голоду.

Виснаженого чоловіка доставили в лікарню, але лікарі сподіваються, що йому вдасться повністю відновитися.

bbc.co.uk