Землетрус магнітудою 5,0 стався біля острова Кріт
10:51, 09 вересня 2013Зарубіжні новини
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Про руйнування не повідомляється
Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні біля південного узбережжя грецького острова Кріт.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
Епіцентр землетрусу заліг на глибині 2 км за 55 км на південь від адміністративного центру острова - міста Іракліон. Про жертви й руйнування не повідомляється.
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