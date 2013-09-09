Землетрус магнітудою 5,0 стався біля острова Кріт

Землетрус магнітудою 5,0 стався сьогодні біля південного узбережжя грецького острова Кріт.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр землетрусу заліг на глибині 2 км за 55 км на південь від адміністративного центру острова - міста Іракліон. Про жертви й руйнування не повідомляється.

spb.itar-tass.com