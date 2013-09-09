Борги погіршують здоров'я і психіку

Фінансові борги погіршують фізичне і психічне здоров`я людини і можуть бути причиною підвищеного кров`яного тиску. Про це говорять результати дослідження, проведеного ученими Північно-західного університету під керівництвом Елізабет Світ.

У експерименті брали участь 8,4 тис. людей у віці 24-32 року. 20% з них мали значні фінансові заборгованості і не знали, як їх погасити. Аналіз стану здоров`я всіх учасників експерименту показав, що у злісних боржників знижена стресостійкість, відзначається підвищений діастолічний кров`яний тиск. Вдзначили погіршення здоров`я в цілому.

likar.info