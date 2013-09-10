У Гватемалі автобус упав у провалля, 30 осіб загинуло

Не менш як 30 осіб загинуло на заході Гватемали під час падіння автобуса в безодню, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Інцидент стався поряд з містом Сан Мартін Хілотепеке за 60 кілометрів від гватемалської столиці. Травми різного ступеня тяжкості дістали 50 пасажирів.

Поліція веде розслідування обставин інциденту.