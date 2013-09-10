У Гватемалі автобус упав у провалля, 30 осіб загинуло
10:20, 10 вересня 2013Зарубіжні новини
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Травмовані 50 пасажирів
Не менш як 30 осіб загинуло на заході Гватемали під час падіння автобуса в безодню, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.
Інцидент стався поряд з містом Сан Мартін Хілотепеке за 60 кілометрів від гватемалської столиці. Травми різного ступеня тяжкості дістали 50 пасажирів.
Поліція веде розслідування обставин інциденту.
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