Як нормалізувати кислотність шлунку

Яким способом можна нормалізувати кислотність свого шлунка. Як підвищена, так і знижена кислотність небезпечна для шлунку. На ранній стадії можна регулювати її самостійно за допомогою дієти, пишуть іноземні ЗМІ.

Занадто високо.

Чому небезпечно? Коли шлунок виділяє більше кислоти, ніж потрібно, зростає ризик виразкової хвороби. Крім того, підвищена кислотність супроводжується надмірною нервозністю, печією, відчуттям дискомфорту та болем в області шлунку, що виникає між прийомами їжі.

Що допоможе? Необхідний прийом заспокійливих і обволікаючих слизову коштів: відвару лляного насіння, настою вівсяних пластівців, вівсяного або ягідного некислого киселя. Добре діє курортне лікування мінеральними водами або щоденний прийом таких вод, як Бжни, Боржомі, Джермук, Славяновська, Смирновськка, Московська, Кашинська. Необхідно пити їх у теплому вигляді, по склянці за півтори години до їжі.

Слід відмовитися від кислих овочевих і фруктових соків, квашень, маринадів. Добре вживати приготоване на пару нежирне м`ясо або рибу, свіжі молочні продукти, рідкі слизові супи та каші, тушковані овочі протерті, яєчні білки.

Надто низько.

Чому небезпечно? Про знижену кислотність шлункового соку свідчать відсутність апетиту, частий стул, діарея. Вони вказують, що шлунок не справляється зі своєю роботою, частина їжі просто не засвоюється. Відповідно, органи і тканини недоотримують корисних речовин.

Що допоможе? Потрібно регулярно пити кислі овочеві, ягідні і фруктові соки, наприклад, 100 мл соку квашеної капусти перед сніданком, стакан підсолодженого журавлинного соку перед обідом, 100 мл розведеного навпіл з водою соку лимона з медом в полудень і 100–200 мл томатного соку перед вечерею.. Бажано регулярно (2–3 рази на день) за 15–20 хв до їжі пити по склянці теплої мінеральної води Бадамли № 4, Арзні, Єсентуки № 4 або № 17, Угличська, Друскінінкай.

Для поліпшення стану слизової шлунка корисні настої і відвари шипшини, кореня солодки, сухоцвіту, ромашки натщесерце. Дієта повинна бути щадною.. Овочі і фрукти тільки тушковані, а ще краще запечені. Слід відмовитися від капусти, бобових, буряків, пшоняної і ячної каш та інших страв, де міститься груба клітковина. В раціоні не повинно бути смажених, гострих і жирних страв, консервантів. В першу чергу виключаються ковбасні вироби та інші копчені м`ясопродукти.. Дуже корисно дробове харчування (4–6 разів на день невеликими порціями.

Причому одним з прийомів їжі може стати печене яблуко з сиром, або варене яйце, або шматочок сиру з білим хлібом з борошна тонкого помелу.