Киргизстан зняв карантин щодо бубонної чуми

Киргизстан зняв карантин, запроваджений у зв’язку з випадком виявлення бубонної чуми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“За інформацією Посольства України в Киргизькій Республіці, 5 вересня цього року Міністерство охорони здоров’я Киргизстану повідомило про повне зняття карантину, який було запроваджено у зв’язку з випадком виявлення бубонної чуми у згаданому районі та локалізацією хвороби”, - сказав Перебийніс.

За його словами, з огляду на це МЗС України знімає свої застереження для громадян України щодо відвідання Ак-Суйського району Іссик-Кульської області.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня напередодні міністр охорони здоров`я Киргизстану Дінара Сагінбаєва офіційно підтвердила випадок загибелі людини від чуми в республіці - в Ак-Суйському районі помер 15-річний підліток.

Чума - гостре карантинне захворювання, яке переноситься гризунами, належить до особливо небезпечних інфекцій. Природні вогнища чуми є на всіх материках земної кулі, окрім Австралії. На території Киргизії є три природні вогнища виникнення чуми, зокрема у високогірних районах Іссик-Кульської області. Попередній випадок захворювання людини на чуму в Киргизії було зафіксовано понад 30 років тому.