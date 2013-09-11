Українець намагався нелегально вивезти в Польщу 290 п'явок

Працівники польської митної служби днями під час контролю автомобіля громадянина України виявили 290 п`явок, котрі він намагався ввезти до Польщі без необхідних для цього документів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі митної служби в Перемишлі, яка відповідальна за пункт пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні, де зафіксовано цей випадок.

"42-річний чоловік пояснив митникам, що п`явки віз до Польщі, де вони мали використовуватися для лікування хвороб ніг. Чоловік говорив, що не знав, що п`явки внесені в реєстр тварин, яким грозить вимирання та яких захищає Вашингтонська конвенція CITES", - відзначила прес-служба.

Митники повідомили, що це вже другий випадок спроби перевезення п`явок до Польщі з України через згаданий пункт пропуску, зауваживши, що кількома днями раніше порушник намагався перевезти 20 п`явок.

Прес-секретар митної служби в Перемишлі Едита Хабовська повідомила УНІАН, що для легального ввезення п`явок до Польщі необхідно отримати відповідний дозвіл польського міністра екології, котрий видається на підставі дозволу компетентних органів української влади.

Вона зазначила, що вилучені п`явки були відправлені до зоопарку в Замосці.

За даними польської Інституту холістичної медицини, одну п`явку у Польщі можна купити в роздрібній торгівлі за близько 5 євро.

В Україні п`явки можна купити в роздріб від 0,5-1 євро.