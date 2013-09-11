Чорний чай зміцнює зуби

Британський стоматолог Керрі Ракстон (Carrie Ruxton) довів, що чай надзвичайно корисний для зубів і ясен. Незважаючи на те, що зуби любителів чаю не відрізняються ідеальною білизною, їх стан набагато краще, ніж у тих, хто не любить чай.

Багаторічні спостереження показали, що після чашки чорного чаю в ротовій порожнині знижується концентрація бактерій двох видів: Streptococcus mutans та Lactobacillus — саме тих, які викликають карієс і запалення ясен. Якщо пити чай 3–4 рази на день, концентрація цих небезпечних бактерій буде залишатися низькою, і вони не завдадуть значної шкоди зубам і яснам.

Зелений чай меншою мірою володіє антибактеріальними властивостями, однак він допомагає нормалізувати тиск і позбавитися від зайвої ваги. Для максимального ефекту Керрі Ракстон рекомендує чергувати обидва види чаю.

kedem.ru