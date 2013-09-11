Нова дієта: вдень - вегетаріанець, увечері – м’ясоїд

Марк Біттман запропонував наступну схему харчування - вдень строго веганский раціон, а увечері - вільний, розповідає News.com.au. Свою дієту він назвав VB6 (дослівно: "Веган до шести годин вечора").

Отже, протягом дня можна їсти тільки овочі. А ось після 6 вечора можна з`їсти і чизбургер, і стейк, і жирний шоколадний мус, правда, в помірних кількостях. Веганство припускає повну заборону на всі тваринні продукти. Тобто людина може їсти тільки овочі, фрукти і злакові. Всі вони багаті клітковиною.

63-річний Біттман заявляє: подібна дієта допомогла йому скинути 15% маси тіла і врятувала його від діабету, що насувався. За місяць він втратив 6 кілограмів і ще 11 кілограмів в подальші місяці. У своїй книзі, що вже стала бестселером в США, Біттман зібрав 60 веганських рецептів для обіду і сніданку.

Але у системи є одне "але". Це не швидке рішення для охочих схуднути. У даному ключі потрібно харчуватися все життя. Як відзначають лікарі, дійсно, скорочене споживання насичених жирів знижує ризик ожиріння, діабету і хвороб серця. Хоча краще, насправді, з`їдати важку їжу (яйця, бекон) на сніданок. На початку дня організму особливо потрібні сили. А ось в обід і на вечерю можна приготувати овочі.

meddaily.ru