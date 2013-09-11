Восени включіть у раціон гарячі супи

Осінь в самому розпалі. Якому раціон віддати перевагу для цієї пори року? Дієтологи рекомендують п`ять правил, яких необхідно дотримуватися восени, щоб обзавестися корисними звичками і поліпшити силует, пишуть іноземні ЗМІ.

1. Включіть в ваш раціон повноцінні гарячі страви – овочеві супи з капусти, селери, болгарського перцю та томатів, тушковану капусту з невеликою кількістю масла, печену в пароварці або на грилі рибу і курячі грудки.

2. Не забувайте про вуглеводи, тому що осінь – не вдалий час, щоб повністю від них відмовитися. Візьміть за звичку щодня з`їдати хоча б одну порцію зернових. Перевагу віддавайте гречці, пшону, коричневому рису та кіноа. Менш вдалим вибором буде манка, білий рис і пшенична каша.

3. Скорочуйте посиденьки за чаєм з усіма супроводжуючими його зазвичай солодощами.. Навіть зефір, мед і пастила - продукти безсумнівно корисні - сильно збільшують обсяг споживаних за день калорій. Солодощі треба їсти не частіше двох разів на тиждень.

4. Позбавтеся від шкідливої звички наїдатися перед сном. Основний прийом їжі має припадати не на вечір, а на середину дня. 3-5 разове харчування – то, що треба восени.

5. Подбайте про те, щоб кожний прийом їжі включав в себе повноцінні білки, трохи складних вуглеводів і якесь джерело харчових волокон і вітамінів. Уникайте фаст-фуду.