Зайва охайність загрожує хворобами мозку

Зайва охайність може бути пов`язана з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Про це свідчать результати дослідження учених з Кембріджського університету.

В ході дослідження учені виявили, що в країнах з високим рівнем санітарних умов спостерігаються вищі показники поширеності цього захворювання. Зокрема, в розвинених країнах (наприклад, у Великобританії) пацієнтів з хворобою Альцгеймера на 10% більше, ніж в Кенії і Камбоджі, незалежно від тривалості життя.

На думку учених, пояснення криється в тому, що прагнення повністю убезпечитися від мікробів порушує роботу імунної системи. Порушується вироблення і активність білих кров`яних клітин. Дисбаланс може привести до запалення головного мозку і хвороби Альцгеймера.

likar.info