Курячі яйця «реабілітували»

Хто більше всіх любить курячі яйця? Як показує статистика, японці абсолютно точно знаходяться серед лідерів по цьому параметру. Середньостатистичний японець за рік з`їдає 328 курячих яєць. І, не дивлячись на це, у нації зафіксований куди нижчий рівень холестерину, ніж у європейців.

Дослідники говорять, що останні досліди доводять: курячі яйця не є негативним чинником для серцево-судинної системи. І те, що в пресі останніми роками регулярно з`являлися «страшилки» з приводу шкоди яєць і так званого «поганого» холестерину – пустий звук.

Те, що підвищений рівень холестерину в крові є чинником підвищеного ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи, оскарженню не підлягає. Проте, для того, щоб яйця стали причиною такої ситуації, з`їсти їх потрібно стільки, скільки, загалом, і не з`їси.

Дієтологи додають, що рівень холестерину в крові обумовлений багато в чому генетичними чинниками, а ось на ризик захворювань серцево-судинної системи в основному впливають насичені жири, а не холестерин, як багато хто думає.

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