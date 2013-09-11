Кориця знижує рівень "поганого" холестерину

Учені Західного університету наук про здоров`я в Помоні провели аналіз досліджень, присвячених кориці, і дізналися: люди з діабетом 2 типу, приймаючи БАД з корицею, мали понижений рівень глюкози в плазмі, що заміряється на голодний шлунок, пише meddaily.ru. Плюс, кориця зменшувала загальний холестерин, показники тригліцеридів і "поганого" холестерину, підвищуючи концентрацію "корисного".

В цілому в дослідженнях брали участь 543 пацієнти з діабетом 2 типу. Деякі з них пили корицю у формі пігулок. Дозування різнилося від 120 міліграм до 6 грамів в день. Тривалість прийому - від 4 до 18 тижнів.

Учасники приймали БАД разом з антидіабетичними препаратами. Це дозволяло збити рівень глюкози майже до 25 міліграм на децилітр крові. На метформіні максимальне зниження - до 58 міліграм на децилітр. Позитивний ефект кориці пов`язують з циннамальдегідом - активною сполукою прянощів. Вона, можливо, стимулює виробництво і роботу інсуліну.